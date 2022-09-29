許瑋甯、賈靜雯演技爆棚。（Netflix提供）

許瑋甯詮釋女主角林晨曦的悲傷憤怒、絲絲入扣。（Netflix提供）

《她和她的她》李程彬飾小劉刑警追查兇手。（Netflix提供）

由葉如芬擔任總監製、卓立執導的Netflix華語懸疑劇《她和她的她》，宣布將在今年10月28日獨家上線，演員包含許瑋甯、李程彬、賈靜雯、吳慷仁、李霈瑜、温貞菱、于子育、陳以文、丁寧、伊正、徐鈞浩、胡宇威、林哲熹、薛仕凌、郭雪芙，卡司陣容強大。

29日釋出正式預告與主視覺，預告氛圍懸疑，許瑋甯詮釋女主角林晨曦的悲傷憤怒、絲絲入扣，演技爆棚，更透過李霈瑜、温貞菱的角色帶出包含「職場性騷擾」、「約會暴力」等眾多社會議題。

正式預告中可看見吳慷仁飾演的角色強吻許瑋甯，甚至綁架脅迫錄製影片，行為令人不寒而慄，許瑋甯還有一句充滿恨意的「我發誓要殺了XXX」台詞；對此吳慷仁表示：「沒有跟瑋甯好好的演過正常互動的戲碼，還對瑋甯做出很多離經叛道的事，很像一個反派男主角，在戲中我跟瑋甯有很多肢體上的接觸，會事先跟瑋甯說明我可能會碰到哪裡、我待會會怎麼做、會做到哪裡。」對於這次與吳慷仁合作，許瑋甯表示：「跟慷仁對戲很自在，會互相丟接球產生更多想法，在戲裡面有很多肢體的戲碼，他很貼心擔心我有不舒服的感受，會先跟我溝通怎麼演出。」

李程彬劇中飾演刑警小劉，在調查兇殺案過程中翻出許多案外案，許瑋甯飾演的林晨曦和賈靜雯飾演的顏聖華都有嫌疑。林晨曦在一場車禍甦醒後，那些不願想起的回憶隨著事件水落石出逐漸浮現。許瑋甯分享詮釋此角色的難度：「通常飾演經歷重大苦痛的角色，我都會在開拍前降低食慾、保持飢餓來揣摩角色，讓自己快速進入角色的狀態。」

該劇描述時尚雜誌認證十大成功女性—林晨曦（許瑋甯 飾）從一場意外車禍醒來，眼前的世界全變了樣，原本應該是男友的李皓明變成警察小劉（李程彬 飾），主要調查關於晨曦高中化學老師謝志忠（陳以文 飾）遭殺害的案件，高中學姊顏聖華（賈靜雯 飾）竟然是主要涉嫌人？晨曦一天天重建、拼湊著自己的記憶，發現自己的回憶與家人、好姐妹們的闡述卻有很多出入，看似幸福美好的家庭與閨蜜情，都隨著兇殺案的真相逐漸揭露，那些晨曦不願被想起的過去⋯⋯。《她和她的她》預計2022年10月28日於 Netflix 全球獨家上線。