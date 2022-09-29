又來了？華視進駐52台曾引發各界關注，11連出包的慘況令所有人看傻眼。近日鏡電視也成為輿論聚焦重點，立委陳椒華公布錄音帶踢爆，質疑府院高層介入鏡電視案引發熱議。爭議方興未艾，沒想到鏡電視也似華視般發生誤植事件，將外交部發言人歐江安頭銜寫成「外交部長」，引來網友及觀眾側目。

華視新聞從今年4月20日起出包事件不斷，先是連續2天在跑馬燈誤登「台北下拳頭大冰雹」等訊息，同月24日又把蘇貞昌頭銜誤植成總統，月底又把大聯盟的隊徽誤植，6月3日再把蔡英文的名字打成「蔡EE」，連環出包曾迫使公廣集團董事長陳郁秀、華視代理總經理陳雅琳下台以示負責。

鏡電視新聞台27日被立委陳椒華曝光3段談話錄音檔，包括裴偉向大股東表示，行政院長蘇貞昌要NCC主委陳耀祥儘快通過執照，英系要角洪耀福也去跟NCC主委陳耀祥說「這個是總統的旨意，誰來做行政院長都還是要做的」，令蘇貞昌及總統府急忙否認強調沒有涉入其中，但已引爆爭議。

臉書粉專「政客爽」今(29日)發文附圖，原來有眼尖網友拍下鏡電視出包畫面，竟寫出「外交部長歐江安」字樣，把她外交部發言人的頭銜誤植，圖中P上正牌外交部長吳釗燮的頭，配上設計對白「我是誰？我在哪？」還狂酸：黨媒鏡電視大出包，自行撤換外交部長，吳釗燮慘成發言人小弟。

政客爽還留言虧「我們一起替吳釗燮的政治前途默哀」、「呼叫NCC，有媒體造謠哦」；網友也酸「咦？有這必要嗎？喔，我是說有必要默哀嗎？」、「太多靠關係的人進入一家企業，該企業必然衰敗、混亂」、「開始步上華視出槌的後塵」、「恭喜歐部長」、「包包相連到天邊」。