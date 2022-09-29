觀察者網29日報導，設於瑞士日內瓦的聯合國專門機構之一國際電信聯盟（ITU）當地時間29日改選祕書長，經過美國和俄羅斯候選人激烈競爭，由美方候選人、美國國際電聯電信發展署長多琳·柏格丹-馬丁（Doreen Bogdan-Martin）當選。

ITU現任祕書長趙厚麟來自中國，他於2014年10月首次當選，是該組織1865年5月17日成立150年歷史上，第一個中國籍祕書長。2018年，趙厚麟高票連任，任期至2022年底。

連日來，美國總統拜登、國務卿布林肯紛紛發聲為美國候選人拉票。《紐約時報》稱：「美俄正在爭奪一個為新技術制定標準的聯合國機構的控制權。」《華盛頓郵報》評論直言，這場選舉「將決定開放網際網路的命運」。

據國際電聯推特消息，來自美國、早年任職於美國商務部國家電信和資訊管理局的候選人柏格丹-馬丁已當選，成為該機構157年來首位女性祕書長。

國際電信聯盟是聯合國負責資訊通信技術事務的專門機構，負責分配和管理全球無線電頻譜與衛星軌道資源，制定全球電信標準，向開發中國家提供電信援助，促進全球電信發展。

《紐約時報》28日報導，雖然國際電信聯盟並不是很有名，但近年來，該組織為視訊流的工作方式，以及協調全球手機網路無線頻率的使用制定了關鍵的指導方針。因此，「無論誰領導國際電信聯盟，都將有能力影響世界各地開發新技術的規則。」

新一任國際電聯祕書長的候選人有兩位，美方候選人是現任國際電聯電信發展局局長的多琳·柏格丹-馬丁，她的競爭對手是俄羅斯維佩爾通訊公司（VIMPELCOM）總裁拉希德·伊斯梅洛夫(Rashid Ismailov)，曾任俄數位發展、通訊與大眾傳媒部副部長，也曾在諾基亞、愛立信、華為等公司擔任地區管理層。

《紐約時報》稱，美國和俄羅斯爭奪的是為新技術制定標準的聯合國機構的主導權。報導聲稱，這是所謂「民主國家」和「專制國家」之間全球鬥爭的一部分，關乎「互聯網發展的方向」。

美國政府對此次國際電聯祕書長改選，不可謂不重視，美國總統拜登和國務卿布林肯紛紛下場拉票。拜登當地時間20日聲明，「強烈支持」柏格丹-馬丁擔任新一任祕書長，並呼籲所有聯合國成員國投票給她。

國際電信聯盟第21屆全權代表大會於26日至10月14日在羅馬尼亞布加勒斯特召開，除了選舉產生新一任祕書長，還將選出國際電信聯盟副祕書長及各部門官員。