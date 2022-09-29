國民黨基隆市長參選人謝國樑邀請前交通部長葉匡時到基隆市議會，拜會國民黨議會黨團，替他的「免費送青年人Gogoro機車政策」背書。民進黨參選人蔡適應表示，基隆市議會認證的不受歡迎人物，現在又變成謝國樑的背書保證對象，請鬼拿藥單。

蔡適應29日在臉書粉專貼文表示，他在當基隆市議員時，當時交通部長葉匡時不僅把基隆罵到臭頭，還嫌基隆又老又舊。當時朝野市議員決議把葉匡時列為基隆不受歡迎的人物，時任市長是張通榮，而立委是謝國樑。

蔡適應接著表示，謝國樑今天請葉匡時來站台他的「免費送GOGORO」政見，真的是「請鬼拿藥單」。葉匡時擔任交通部長時，就是基隆交通最黑暗的時候，不僅交通建設停滯，還大砍10億的港務回饋金。

蔡適應指出，謝國樑請葉匡時來背書不可能實現的政策，是要基隆回到國民黨執政時的「黑暗時代」嗎？謝國樑「免費送GOGORO」的政見，不僅沒有預算，也沒有法規，根本就是欺騙基隆的市民。

謝國則強調，他提出的電動機車政見，當選基隆市長後，一定會兌現。甚至指出，除了結合環保與公益，最主要是希望減輕年輕人的負擔。