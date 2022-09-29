昨(27)日大陸重慶市有間酒吧出現酒客調戲女客人事件，有名酒客見隔壁桌有2名正妹，竟要求對方過來陪酒，當酒客見對方正妹無回應，直接拿起打火機丟了過去，此時，在一旁的酒吧老闆見狀，原本是勸阻酒客不禮貌行為，但是見酒客繼續無理取鬧，一氣之下便把桌子給翻了，雙方便起了肢體衝突；對此事件，當地警方則表示案件正在處理中。

綜合陸媒報導，從影片中可見，酒吧裡有名喝醉酒的男子，看到隔壁桌有2位正妹，竟直喊「過來喝一杯」，然而他見對方無回應，竟拿起打火機丟向對方，並且不斷咆哮辱罵，此時，酒吧的老闆出面阻止相勸，他竟然連老闆也一起罵，遭辱罵的老闆也不忍了，當場摔破手上的杯子，下秒直接翻桌，雙方便起了肢體衝突。

對此，酒吧員工也回應，當時酒客做出這樣調戲女客人的舉動，酒吧老闆出於無奈，也擔心女客人可能遭受酒客的攻擊，老闆才做出翻桌的動作；當地的警方也表示，目前案件也在處理中，沒有多做其他的回應。

影片在網路上曝光，網友也紛紛留言回應「鬧事的酒客已被抓了，大快人心」、「店開在哪裡？我要去吃，這家店吃飯很有安全感」、「喝了幾杯酒就不知道自己是誰了」、「為老闆點讚」、「就算喝酒了也不能亂搞」、「把那幾個抓起來，然後要他們陪桌子、椅子損失以及吃飯錢」。

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