民進黨嘉義市長參選人李俊俋要求嘉義市長黃敏惠說清楚跟前機要專員吳健榮的關係，更直言這就是黃敏惠13年長期執政豢養出來的裙帶關係。（取自李俊俋臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋今在臉書抨擊嘉義市政府4個月內2次被監察院糾正，近日監察院一分糾正案指前機要專員吳健榮不當介入採購、濫權妄為，市政府未予以監督，在勞務採購亦有違失，進一步質疑一個機要專員為何能夠影響工務處採購決議？請嘉義市長黃敏惠說清楚跟吳健榮的關係！黃敏惠陣營回應，市府 人員進用皆依據相關人事規定辦理，人員發生廉能問題，市府深感遺憾且會深刻檢討，目前吳健榮已離職，一審判決無罪。

李俊俋在臉書PO文，指吳健榮尚未擔任機要前即介入採購案，對承辦人員施壓指稱「這是市長交代的」，擔任機要後更濫權妄為，多次介入採購案，已遭起訴、現正由法院審理中，而市府不但未予監督，在勞務採購程序亦有違失，因此糾正嘉義市政府，讓李俊俋不禁5問黃敏惠。

李俊俋質疑，為什麼吳健榮在2019年1月28日尚未就職前，可以在嘉義市工務處Line群組威脅「如果執意要辦的話，請他自重」、「是新的市長交代的」等語呢？一個機要專員能夠影響工務處採購決議？為何市府再三放任一位機要專員恣意妄為呢？尤其市府許多採購案多次流標，懷疑是否與有人不當介入採購案有關，要求黃敏惠說清楚與吳的關係，更直言這就是黃敏惠13年長期執政豢養出來的裙帶關係。

針對監院糾正吳健榮案，黃敏惠競選總部回應，市府辦理108年度路面整修工程勞務案經評選優勝廠商為世O工程技術顧問股份有限公司及正O工程顧問有限公司，該二家公司同為107年度履約廠商，於議價前發現該2家公司在107年度工程查核成績被評為丙等情事，考量其監造服務品質有疑慮，故取消該案採購，重行招標，所有採購程序皆符合採購法規定。

另市府人員進用皆依據相關人事規定辦理，符合人事相關法令及規定。廉能是市府用人的基本原則，有關人員發生廉能問題，市府深感遺憾且會深刻檢討，該員已離職，相關案件經被起訴後進入司法程序，查今年7月26日經地方法院一審判決無罪。