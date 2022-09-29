民進黨嘉義市長參選人李俊俋今在臉書抨擊嘉義市政府4個月內2次被監察院糾正，近日監察院一分糾正案指前機要專員吳健榮不當介入採購、濫權妄為，市政府未予以監督，在勞務採購亦有違失，進一步質疑一個機要專員為何能夠影響工務處採購決議？請嘉義市長黃敏惠說清楚跟吳健榮的關係！黃敏惠陣營回應，市府 人員進用皆依據相關人事規定辦理，人員發生廉能問題，市府深感遺憾且會深刻檢討，目前吳健榮已離職，一審判決無罪。
李俊俋在臉書PO文，指吳健榮尚未擔任機要前即介入採購案，對承辦人員施壓指稱「這是市長交代的」，擔任機要後更濫權妄為，多次介入採購案，已遭起訴、現正由法院審理中，而市府不但未予監督，在勞務採購程序亦有違失，因此糾正嘉義市政府，讓李俊俋不禁5問黃敏惠。
李俊俋質疑，為什麼吳健榮在2019年1月28日尚未就職前，可以在嘉義市工務處Line群組威脅「如果執意要辦的話，請他自重」、「是新的市長交代的」等語呢？一個機要專員能夠影響工務處採購決議？為何市府再三放任一位機要專員恣意妄為呢？尤其市府許多採購案多次流標，懷疑是否與有人不當介入採購案有關，要求黃敏惠說清楚與吳的關係，更直言這就是黃敏惠13年長期執政豢養出來的裙帶關係。
針對監院糾正吳健榮案，黃敏惠競選總部回應，市府辦理108年度路面整修工程勞務案經評選優勝廠商為世O工程技術顧問股份有限公司及正O工程顧問有限公司，該二家公司同為107年度履約廠商，於議價前發現該2家公司在107年度工程查核成績被評為丙等情事，考量其監造服務品質有疑慮，故取消該案採購，重行招標，所有採購程序皆符合採購法規定。
另市府人員進用皆依據相關人事規定辦理，符合人事相關法令及規定。廉能是市府用人的基本原則，有關人員發生廉能問題，市府深感遺憾且會深刻檢討，該員已離職，相關案件經被起訴後進入司法程序，查今年7月26日經地方法院一審判決無罪。
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