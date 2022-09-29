由瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）監製的懸疑電影《沼澤謀殺案》日前於世界各地陸續上映，截至目前為止全球票房已突破1.3億美元，知名電影網站爛番茄持續給予96％高分。電影熱賣也再度帶動原著小說買氣，小說《沼澤女孩》再度回到亞馬遜暢銷排行榜第1名，把霸榜紀錄推向驚人的181週。

該片除了網羅曾經以《少年Pi的奇幻漂流》獲得奧斯卡最佳原創電影獎的麥可唐納擔任編曲之外，小天后泰勒絲（Taylor Swift）也為電影撰寫並演唱主題曲〈卡羅萊納〉，這也是唯一一首在電影製作前就寫好的歌。泰勒絲因為非常喜歡原作小說，在聽到電影將由瑞絲薇絲朋監製、黛西埃德加瓊斯主演之後，她主動爭取參與音樂製作，並運用50年代的樂器來創作，為這個迷人的故事寫出一首空靈又令人難忘的樂曲，導演奧莉維亞紐曼提到這首主題曲時表示：「我第一次聽到時就哭了，它完美地襯托出這個故事，真的好美，泰勒絲低沉的嗓音讓這首歌獨一無二！」

因影集《正常人》爆紅的英國演員黛西埃德加瓊斯（Daisy Edgar Jones），片中飾演在沼澤中自力更生的女主角奇雅，多年來與世隔絕的生活因為一樁謀殺案而不再平靜，被社會孤立的奇雅更因此成為全鎮的眾矢之的。撲朔迷離的案情漸漸揭露出她過往與青梅竹馬泰特和富二代柴斯的三角戀情，奇雅除了必須證明自己的清白之外，更需要與時間賽跑，找出真正的殺人兇手。

瑞絲薇絲朋多次稱讚黛西埃德加瓊斯：「她擁有多年來難得一見的演技天賦，能輕鬆化身各種不同的角色，電影中可以同時看見她脆弱與堅強的面向。我通常對美國南方腔調的詮釋很嚴格，但是黛西的表現實在是太漂亮了，完整重現語言的精髓和年代感。」對於電影中語調的訓練，黛西埃德加瓊斯表示：「展現聲音在不同年紀的些微差異是很重要的，奇雅從15歲到20歲再到23歲，我需要去揣摩出這之間的聲音變化。另外我認為奇雅這角色的聲線有一種特殊的柔軟感，其實與我平常的嗓音是不同的，這也是表演很有趣的一環。」

原作小說《沼澤女孩》是2019年亞馬遜排行榜上最暢銷的小說，這部作品爆紅的其中一個原因歸功於它在「瑞絲薇絲朋讀書會」所引起的熱度，瑞絲薇絲朋本人也隨即決定擔任監製並將《沼澤女孩》拍成電影，曾經作為著名生物學家的原著作者迪莉婭歐文斯，運用她過往的生活經驗，打造出一個美麗又神秘的沼澤世界，不管是鳥類或是昆蟲，電影中可以看到許多美國北卡羅萊納州沼澤原生的物種，這些生物也為謀殺案提供了寶貴的線索。《沼澤謀殺案》將於9月30至10月2日在台搶先口碑場上映，10月7日（五）正式上映。