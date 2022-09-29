單元《沙之書》中瑞瑪·席丹是讓林予晞一見鍾情的真愛。（公視提供））

入圍今年金馬最佳男配角獎的李淳，在《你的婚姻不是你的婚姻》中大飆演技。（公視提供）

全新微科幻影集《你的婚姻不是你的婚姻》集結數10位金獎演員同台飆戲，共同詮釋難解的婚姻議題，挑戰道德尺度界線，29日釋出最新片花，不僅有演員們親好親滿、令人害羞的情慾戲，還有揪心的吵架畫面，也讓觀眾一起思考在婚姻裡是否曾經後悔過？真的可以跟摯愛伴侶一生一世嗎？開頭超吸目光的唯美女女床戲，搭配温貞菱輕鬆提問：「如果我們先說好，各自可以跟一個自己非常喜歡的人一夜情，你會想要跟誰？」錯綜復雜的感情關係更是引起觀眾好奇心。

現實生活中是好友的林予晞、温貞菱，這次挑戰同性婚姻，被稱作是神仙組合，兩人主演的單元《沙之書》，直視伴侶關係中經常被避而不談的「外遇」問題。劇中對林予晞來說，温貞菱是相約白頭的伴侶，半路殺出的瑞瑪·席丹則是讓她一見鍾情的真愛。曾經在婚禮上承諾永遠愛你、支持你、相信你、不離不棄的伴侶，卻一夕之間變了樣，讓温貞菱不禁情緒潰堤：「這很像是別人的爛故事，我怎麼想都想不到會發生在我們身上，原來一起喝咖啡的是靈魂伴侶，每天一起做便當的就不是了是不是！」感染力十足的哭戲，也讓人心頭一緊、眼淚跟著噴發。

運勢超旺的新婚人夫李淳，在最新公布的金馬入圍名單，成功以電影《智齒》角逐最佳男配角獎，這次在單元《恭請光臨曾賈府喜事》中他和簡嫚書努力想拼出一個順利的婚姻，卻也略有所思地問：「你是因為什麼條件才嫁給我的？」意外提問讓簡嫚書大吃一驚。

最新釋出的2分鐘片花，實力派演員大飆演技挑逗觀眾的敏感神經，精準詮釋婚姻中的阻礙、痛苦和懷疑，一句句台詞都成金言佳句。劉冠廷手拿離婚協議書，藍葦華則是心痛地對李杏大聲怒吼：「我最後悔的就是跟你結婚！」不論是否已走入婚姻的觀眾都能思考，一個人真的可以跟另外一個人一生一世嗎？

公視與遠傳friDay影音共同打造全新微科幻影集《你的婚姻不是你的婚姻》，集結劉冠廷、孫可芳、李國毅、藍葦華、李杏、姚淳耀、簡嫚書、李淳、吳子霏、夏于喬、施名帥、林予晞、温貞菱、瑞瑪·席丹等實力派金獎演員主演，並由徐漢強、鄭文堂、何潤東、高炳權、徐麗雯5位導演執導，各自與編劇陳虹任、張逸寧、張君涵、夏康真、馬千代、費工怡搭檔合作。

5個單元中每對伴侶都試圖透過不同的科技產品，挽救岌岌可危的婚姻，意圖刻劃出讓結婚伴侶相當有感的「半幸福婚姻」，希望能夠引起觀眾對婚姻的討論與反思。《你的婚姻不是你的婚姻》將在12月3日起，每周六晚間9點於公視播出。