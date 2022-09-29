美商波音與華航（2610）今（29）日共同宣布完成最多達24架787夢想飛機訂單，華航藉由對這款節能廣體客機的投資，擴展客貨運營運。這筆交易包括華航確定購買16架波音787系列中航程最遠的787-9客機，搭配8架選擇權，總標價不超過46億美元（約台幣1,400億元），但這類訂單通常還有折扣。

華航已累積確定採購22架波音飛機，另包括6架777全貨機。華航目前營運10架777-300ER（延伸航程型）客機，將與全新的787機隊搭配。

華航董座謝世謙表示，選購787主要有兩大策略，一是可為華航擴展全球飛航網路與貨運運能，二是利用787更新機隊，可降低高達25％的燃油與二氧化碳排放。華航將以更現代化、節能的飛機持續為機隊升級。華航將持續對機隊現代化、節能化進行投資，是追求永續努力的基石。

波音商用飛機銷售暨行銷資深副總裁Ihssane Mounir表示，787的燃油效率與超遠航程，結合華航現有777-300ER機隊，將讓華航可以高效成長，同時拓展全球飛航網路。

787系列由先進的發動機與全套對環境友善的技術驅動，與前一世代客機相比，機場噪音足跡減少6成。此外，787革命性複合材料結構可以防止鏽蝕，適合在華航台灣總部所屬溫暖與潮濕氣候下運作。