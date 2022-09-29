搶攻5G O-RAN基地台市場商機，高通宣布推出X100 5G RAN加速卡和QRU100 5G RAN平台，預期明年下半年將開始量產出貨，有望先行大啖美國電信商訂單，後續逐步拓展到全球市場。

5G O-RAN架構由於具備開放性架構，使網路設備商都能夠共享電信基地台商機，進而壓低電信商導入設備成本，且AT&T、中國移動及Vodafone等全球電信商都開始力挺，使O-RAN架構市場可望成為新一代5G設備主流。

高通為瞄準這塊商機，宣布推出應用在5G O-RAN的X100 5G RAN加速卡和高通QRU100 5G RAN平台。高通指出，自家開發的產品整合硬體加速的最佳化產品專為提供高效能、低延遲和功耗效率的解決方案而設計，可望從運算密集型5G基頻處理中卸載伺服器CPU，實現雲端原生虛擬化5G網路部署

高通表示，產品也將會符合O-RAN規範、具架構靈活性的設計，為OEM廠商和電信營運商提供網路部署的靈活性，有助於促進跨毫米波和Sub-6頻段可擴展、具成本效益的5G RAN網路。