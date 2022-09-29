指揮中心宣布10月13日邊境解封，預計防疫旅館將退場，部分作為防疫旅館的業者也為此做重新出發的準備，以讓旅客能放心住宿為出發點，包含桔子商旅的3間分店、捷絲旅台北林森館等，在結束防疫旅館的階段性任務之後會重新裝修後再迎客。福泰飯店集團副總經理薛志民表示：「桔子商旅將繼續配合政府政策，而有些旅館做防疫旅館之前已經在重新裝潢，之後會繼續完成裝潢，並朝節能減塑的方向走。」

一般民眾對入住過去為防疫旅館的飯店難免有所顧慮，為讓旅客可安心入住，桔子商旅旗下西門店、開封店、館前店在轉回一般旅館營運前，至少將安排2個星期做靜置及清潔、消毒等後續動作；薛志民指出，以後會持續以原本來自東北亞日本韓國及東南亞的主要客群做推廣，而桔子商旅在做防疫旅館期間廣獲好評，日後會繼續本著嚴格防疫的經驗接待賓客。

捷絲旅台北林森館則表示，配合政府政策防疫旅館階段性任務結束之後，也會先進行全面清消及重新裝修，捷絲旅台北林森館2.0版預計將在今年12月下旬重新開幕迎賓，熱情迎接國際旅客到來。