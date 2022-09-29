桃園市長選戰，形成國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清「四腳督」的局面。前民進黨立委沈富雄認為，目前張善政、鄭運鵬「不相上下」，還看不出來誰會贏；他預測，雙方的打法，未來的走勢是要把對方鬥臭。

沈富雄29日在《POP撞新聞》直播節目中表示，桃園市長選戰，現在藍綠雙方不相上下，還沒辦法確定誰會贏。台北從現在到投票那天，如果沒有大事發生的話，蔣萬安會當選，新竹則是高虹安會當選，這兩個已經沒有懸念了。

沈富雄認為，桃園市長選戰，目前還看不出來誰會贏，關鍵是在張善政，張善政作為候選人，他真的很不會打仗，有點像電影《搶救雷恩大兵》中的雷恩大兵，最後救回來了。

沈富雄指出，桃園市長選戰，除了要看鄭文燦跟鄭運鵬怎麼打，還要看兩邊的全力動員，是要展現自己的優點，還是鬥臭對方的缺點，他認為未來的走勢是把對方鬥臭。這個方法，雖然民進黨比較擅長，而且每次都有效，但就這一點，他比較看不起民進黨，因為民進黨全面執政，總統、院長、甚至立法院也是民進黨佔多數，他們應該要有這種度量、氣度，要趁這個機會，把國家治理好，竟然把國家治理成，小編、側翼，名嘴，網紅是你的天下，變成尾巴搖狗，總統難道不覺得有點羞愧嗎？