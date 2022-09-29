嘉義市傳現金買票案 疑里長參選人以1千元期約賄選 19:332022/09/29 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市傳出今年首起現金買票案，嘉義地檢署指揮偵辦中。（呂妍庭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市傳出今年首起現金買票案，嘉義市某里長參選人被檢舉涉嫌委託樁腳以1000元向里民買票，請選民把票投給該名參選人，今檢警傳喚樁腳、里民10多人到案，已有人坦承收到現金，其中7人稍早已飭回，其餘樁腳和選民仍在訊問調查中。 葫蘆寺建廟75周年開鑼 獨邀柯P黃珊珊到場 南投市區飄惡臭 垃圾處理試驗再惹爭議 要求幼教協會成立陳其邁後援會 市府遭控行政不中立 #九合一選舉 #嘉義市 #里長 #買票 #賄選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃健庭苗栗助選謝福弘 重申鍾東錦爭議都是電視上聽來的 11:262022/09/29 政治 批侯友宜博士論文濫權違法 林佳龍競辦提3質疑要求道歉 14:032022/09/29 政治 教育局長請假站台挨轟 黃珊珊：總統也帶陳時中到處走啊 15:152022/09/29 政治 桃園市長選舉藍若僅險勝 媒體人轟「他」該下台謝罪 08:162022/09/29 政治 若當選將成立「青年事務委員會」 謝國樑喊話：一起讓基隆更進步 11:292022/09/29 政治 拋三主軸要改變觀光風貌與溫度 張善政：讓桃園成為觀光客「第一讚」 13:452022/09/29 政治 他自費做桃園市長民調「這人」奪冠 在地人真實反應曝光 08:312022/09/29 政治 黃秀芳伸港掃街 小英和賴清德2日將出席競選總部成立 17:452022/09/29 政治 九九重陽敬老 大里百歲人瑞樂開懷 13:072022/09/29 寶島 綠營稱盧市府讓台中成「兒虐之城」 盧秀燕：不以為然 15:352022/09/29 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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