嘉義市傳出今年首起現金買票案，嘉義市某里長參選人被檢舉涉嫌委託樁腳以1000元向里民買票，請選民把票投給該名參選人，今檢警傳喚樁腳、里民10多人到案，已有人坦承收到現金，其中7人稍早已飭回，其餘樁腳和選民仍在訊問調查中。

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