宏匯廣場周年慶7F黑毛屋鍋物和牛四人套餐，推薦價3580元。（乾杯集團提供）

宏匯廣場7F引進日本平價丼飯「傳說的元氣丼屋」10月3日開幕。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場周年慶消費滿額，抽新北新莊凱悅嘉軒酒店豪華客房三天兩夜。（凱悅嘉軒酒店提供）

新北百貨周年慶將陸續開跑，宏匯廣場10月6日起滿3000元送300元起、首11日滿3000元送500元，還可抽iPhone14 Pro、星宇航空機票、頂級飯店旅宿等，搶解封後的旅遊消費商機。

新莊宏匯廣場2周年慶將於10月6日開跑，至10月30日前祭出全館當日累計滿3000元贈300元，化妝品單筆滿2000元加贈100元，國際精品、大家電、健康器材單筆滿1萬元贈1000元，3C及指定專櫃單筆滿1萬元贈500元；10月6日至10月16日首11日推出各門檻加碼贈200元服飾化妝品抵用券。

宏匯廣場總經理崔梅蘭表示，去年受新冠影響嚴重，故今年1月到9月業績成長了60％，表現超乎預期，隨著新莊、三重、蘆洲、五股一帶居住人口愈來愈多，家庭親子客也穩健成長，餐飲業績占比就達4成，預計今年周慶檔期業績4.5億元，超越去年的3億元，全年業績目標35億元。行銷資深經理陳彥錫也指出，隨著解封在即，近期戶外運動用品、旅行箱等銷售都很好，消費力相當強勁。

今年宏匯廣場周年慶再度攜手星宇航空合作，全館消費滿5000元就可抽新開幕的新北新莊凱悅嘉軒酒店－豪華客房3天2夜20名、星宇航空台北－亞洲不限航點雙人來回機票10名，及iPhone14 Pro等3C好禮；7F餐廳區也集結22家餐廳，特別推出周年慶套餐。

宏匯廣場今年大幅調整改裝4樓運動樓層、7樓美食餐廳、全台獨家日本虛擬實境體感設施「VR

ZONE NEW TAIPEI」在遷移4樓與8樓助威下，業績漲幅達3成。今年新櫃陣容集結11大品牌齊聚，包括有初魚鮨、初魚鐵板燒、SPORT b.、NIKE、New Balance、GARMIN等熱門品牌，其中品好乳酪、

初魚雙品牌，及黑毛屋鍋物更為新北獨家，初魚雙品牌開幕4個月以來，假日訂位皆滿席，黑毛屋鍋物

、NARA Thai Cuisine、饗泰多等新北獨家店，餐期也常見排隊人龍，餐飲焦點品牌帶動整體F&B業績成長逾2成。