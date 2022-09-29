有「主播界洪曉蕾」之稱的美女主播高毓璘，因甜美臉蛋和優雅知性氣質被觀眾注意，她從大學時期就被封為校花，專業的播報能力和亮麗外型讓她受許多觀眾青睞，為了慶祝臉書粉絲人數到達9萬，她開心分享一張9年前的美照，照片曝光後立刻引起許多網友討論。

高毓璘今（29日）在facebook發文慶祝：「粉絲團終於來到九萬了～」，她表示雖然人數不算多，但至少百分百確定都是真人真粉，沒有灌水數據，高毓璘感性直呼：「真的很謝謝老粉們一路陪伴支持，每天熱情的互動留言，也大大歡迎新粉們加入，聽我分享生活五四三」。

她找到一張過去的回憶殺舊照，是2013年去幫Lamigo桃猿隊開球留下的，高毓璘感嘆「嗯，年輕時候的肉真的比較緊實（誤」，9年前的高毓璘臉蛋和現在沒有什麼變化，白嫩肌膚令人羨慕，她那時留著短髮，綁起來元氣十足，側身露出纖細螞蟻腰，一雙美腿修長勻稱，讓許多粉絲驚訝從以前美到現在；高毓璘補充：「那時候好像只有43公斤，現在整個不明白怎麼到達這種數字欸，根本不可能啊！」

主播張齡予驚呼：「好美喔天啊」、主播王偊菁也誇讚「這樣的身材，臉書應該破百萬」，不少粉絲回應：「不論何時都是仙女無誤」、「好美喔天啊」、「現在更美」、「哇，這位媽媽歷經歲月無情的洗禮後，唯一不變的還是那張天使的臉龐！從年輕到現在都沒什麼變，還是一樣美」、「不仔細看還以為啦啦隊員去開球」、「我怎麼覺得現在更美艷」、「超正我的天」、「那個眼神好讚」。