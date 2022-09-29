1名網友日前遇到自己租的停車位遭人停入，對方沒留電話，他於是只好把車停在對方後方，直接卡死對方，說「要停我租的位置也不留個電話，那就請您等我起床吧！」事後他說對方是名軍人，對方後來致電道歉，稱會給停車費，他則怒酸「沒遇到這麼有水準的軍人」。

該網友在臉書「爆廢公社」分享照片表示，他租用的車位日前被1輛轎車直接停入，照片中1輛銀色轎車逕自完整地停入車格內，原PO見狀氣炸，他說該停車場旁邊就有收費停車場，而對方還沒有留下聯絡電話，最後他一氣之下決定把自己的車停在對方的後方，直接把對方「封死」。

網友遇到租的停車位遭人停入，對方沒留電話，他只好把車停在對方後方，直接卡死對方，PO文說「要停我租的位置也不留個電話，那就請您等我起床吧！」（翻攝自臉書「爆廢公社」）

照片中對方車輛的左方有根柱子，前方是一面牆，後方則由原PO車輛擋住，即便左方的轎車離開，對方也應該無法駛離，他事後拍下照片PO文說「旁邊就有繳費的停車場不停，要停我租的位置也不留個電話，那就請您等我起床吧！」

其他網友留言「騎摩托車上班！先停個三天再讓他出來」、「最近很多國家都解禁了，車停好就好，板主可以到處散散心有益身心」、「花點錢上班搭計程車好嗎？這種人就當個好人讓他多停個兩三天在走」；原PO後來更新說，原來對方是名軍人，他有在車上放電話，對方來電連忙道歉，並稱會給停車費，但已經先回軍中，之後會請學長來處理，原PO說「沒遇到我們這麼有水準的軍人」。