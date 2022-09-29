據澎湃新聞報導，中國科學家近期在重慶、貴州等地約4.4億年前的志留紀早期地層中發現「重慶特異埋藏化石庫」和「貴州石阡化石庫」，首次為有頜脊椎動物的崛起與最早期輻射分化提供了確切證據，並據此取得一系列新發現，刷新了對有頜類早期演化歷史的傳統認知。

該研究由中科院古脊椎動物與古人類研究所朱敏院士團隊完成，相關成果形成4篇學術文章，28日在國際學術期刊《自然》同期在線上發表。

包括人類在內，地球上現存99.8％的脊椎動物都具有頜骨，有頜類的出現與崛起是脊椎動物演化史上最關鍵的躍升之一。然而，這一躍升具體發生在何時、何地？又是如何發生的？科學界長期以來缺乏古生物學證據，有頜類的早期演化存在一段至少3000萬年的巨大空白。

重慶、貴州兩地化石庫的發現填補了這一空白。「貴州石阡化石庫」含有數量多、保存好的有頜類微體化石，「重慶特異埋藏化石庫」的古魚化石不僅數量眾多、種類齊全，而且保存十分完整、精美。研究團隊應用高精度CT（電腦斷層掃描）、性狀大數據分析等新技術新方法，向世界首次展示出最早有頜類的牙齒、頭部等身體結構與解剖學訊息。

其中，雙列黔齒魚的齒旋將有頜類牙齒最早化石證據前推了1400萬年；有頜的蠕紋沈氏棘魚是迄今所知最早的保存完好的軟骨魚，確證了鯊魚是從「披盔戴甲」的祖先演化而來；有頜魚類奇跡秀山魚糅合了多個盾皮魚大類的特徵，為探究有頜類「生命之樹」根部主要類群的起源，以及脊椎動物頭骨演化提供了珍貴資料。

朱敏介紹，此次發現第一次大規模展示了志留紀魚群特別是有頜類的面貌，揭示了早期有頜類崛起的過程：最遲到4.4億年前，有頜類各大類群已經在華南地區欣欣向榮；到志留紀晚期，更多樣、更大型的有頜類屬種出現並開始擴散到全球。

「可以預見，『重慶特異埋藏化石庫』和『貴州石阡化石庫』未來還將繼續為解開有頜類起源的重重謎團做出持續貢獻。」朱敏說。

化石發現過程頗有幾分「運氣」

據北京日報客戶端報導，科學家在接受採訪時表示，此次化石被發現的過程還頗有幾分「運氣」因素：2019年，科研團隊在重慶沿著一處新修盤山公路仔細搜尋，在路邊一處凌亂的岩石堆，地質錘一次不經意的敲擊，找到了打開這一魚類化石「寶庫」的鑰匙。

一塊僅有巴掌大的化石石板上，數十條魚類化石清晰可辨、活靈活現。「我們從沒有期望，在這麼古老的地層裡發現這麼完整、精美的化石標本。」朱敏感慨道。