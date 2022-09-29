英國金融風暴成形中，外界關注台灣金融業對英國曝險金額，金管會29日公布，銀行、保險及證券業到今年8月底，對英國總曝險金額是新台幣1兆5080億元。

英國新首相特拉斯宣布推出50年來最大規模減稅和投資獎勵計畫，但卻是用舉債因應，又對升息維持鷹派立場，再宣布650億英鎊緊急購債計畫，市場對接連貨幣與財政政策消化不及，造成混亂，可能上演金融風暴，連美國政府拜登都透過國際貨幣基金IMF要阻止英國實施減稅。

英國是台灣金融業第三大曝險國，其中保險業對英國曝險達1兆1953億元，較去年同期增加98億元。產險業8月底曝險25億元；壽險業1兆1928億元，主要是壽險業海外投資都以債券固定收益為主，對英國債投資龐大。

保險局指出，由於近來國際金融情勢變化劇烈，9月22日已請保險業針對各國央行升息政策審慎進行財業務、淨值比的影響進行評估，並要求強化控管措施提報董事會，保險局也持關注國際情形與業者財業務狀況，因應處理。