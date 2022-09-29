經濟衰退降低工程施工力道，加上房地產景氣低迷，大陸平板玻璃、水泥及預拌混凝土等建材市場今年金九銀十傳統旺季恐失效，市場指出，西進玻璃廠台玻（1802）、預拌混凝土廠永固-KY（5546）第四季營運成長挑戰多。

受到大陸市場營運貢獻度衰退，台玻、永固7、8月的營收年減幅度都有2位數。

市場指出，往年傳統，大陸平板玻璃報價從9月的「金九銀十」都會開始上漲，不過，今年9月，大陸平板玻璃的報價仍延續下跌趨勢，並無止跌跡象。

大陸房地產市場景氣下行，爛尾樓風波持續，也讓當地預拌混凝土的價格，今年第三季仍無法拉升。

受到大陸平板玻璃市場景氣下滑，台玻從第二季開始的合併營收就逐月下滑，8月營收更是近半年以來最低。

主要業務都在大陸重慶的永固，受到當地房地產調控政策影響市場需求、新冠疫情衝擊工程施工，從4月開始，也是逐月減少。

由於大陸經濟景氣預期第四季仍處於低迷，各項工程施工力道不強，市場指出，台玻、永固今年第四季，在大陸市場營運預估仍無起色下，全年的營收獲利將會近幾年的谷底。