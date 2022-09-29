演習中結合大隊幕僚人員協助監控現場危害狀況，並隨時掌握火場情報及發展狀況，研擬方案供指揮官參考，強化災害搶救效率(圖／金門縣消防局提供)

金門地區日前曾發生火藥庫附近工寮火警案件，消防局獲報立即出動大量消防人車前往現場搶救，以優勢消防力壓制火勢，避免波及鄰近之火藥庫而造成更大災情及損失。有鑑於此，金門縣消防局第一大隊金寧分隊特別於民間之火藥庫辦理大隊組合演練，藉此瞭解該場所爆炸物存放位置、特性及搶救安全注意事項，並建立搶救模式及了解動線、熟悉災害風險及提升應變能力，減少災害所帶來生命財產的損失。

這次的演練情境設定為存放雷管及引爆索之庫房不慎走火燃燒，延燒至周邊樹林及雜草，且可能有波及到附近存放乳膠炸藥之倉庫，隨時可能引爆造成大規模災害。

演練過程由金門消防局第一大隊、金寧分隊、金城分隊出動各式救災車輛8輛及搶救人員18人共同參演，演練重點為：

(一)因現場水源供應不足且道路僅單向通行，水源補給困難，應迅速建立循環供水模式，由消防車往返取水，並採用機械採水方式取水及恆流式送水方式供水，可有效縮短加水時間，供給現場充足之消防水源，使水源不致中斷。

(二)現場為高爆炸風險場域，救災人員須隨時觀察現場情勢，必要時人員車輛退至相對安全位置，搭配固定式砲塔等滅火方式搶救，確保救災人員安全。

(三)結合大隊幕僚人員協助監控現場危害狀況，向指揮官提出風險警示，並隨時掌握火場情報及發展狀況，研擬方案供指揮官參考，強化災害搶救效率，發揮整體消防戰力。

金門縣消防局第一大隊長陳叁奇表示，高危險場所發生火災等事故時，往往會造成相當嚴重的災情，不僅造成民眾生命財產傷亡，更會危及搶救人員安全，故藉由演練來建立救災標準作業流程、加強搶救應變能力，方能在瞬息萬變的災害現場中，做出正確且迅速的搶救，有效降低各種損失。

此外，救災人員的指揮體系運作及搶救應變能力也相當重要，消防局也持續強化各單位間的聯繫與通報機制，以提昇整體救災處理能力，發揮救災最大效能。