在澳大利亞與中國關係持續緊張之際，澳政府正在積極審查中國山東嵐橋集團租借達爾文港的99年租約，並承諾將審查情況公諸於眾。國軍事專家認為，達爾文港在潛在的印太衝突中將扮演重要的前線樞紐，他們呼籲坎培拉從長遠角度審查該租約構成的國安風險，並聯合盟友採取相應行動。

《美國之音》指出，澳大利亞北部城市達爾文的商業港口於2015年被當地政府租給中國企業嵐橋集團(Landbridge Group)，租期長達99年。澳大利亞總理阿爾巴尼斯(Anthony Albanese)在勝選後就該租約是否帶來安全隱患啟動了一項審查。

《華爾街日報》日前曾引述前國防官員以及分析人士稱，這份租約為中國在一個戰略要地提供了極具潛在價值的立足點。在台海危機等地區性衝突中，達爾文將成為一個重要軍事補給點。即便沒有台海衝突，達爾文港的租約也會弱化澳大利亞向太平洋國家發出的抵制中國的信息。

達爾文港位於澳大利亞北部，是距離亞洲和中國最近的澳大利亞港口。二戰時期 達爾文軍港是南太平洋戰區的重要戰略樞紐，如今達爾文是澳大利亞重要的軍事基地，也是美軍駐澳大利亞輪調部隊的基地，美國和澳大利亞正斥資上億美元升級達爾文的防務基礎設施。

澳大利亞戰略政策研究所“北澳戰略政策中心負責人科恩(John Coyne)表示，達爾文港雖然是一個民用港口，但它確實停泊澳大利亞皇家海軍巡邏艇，而且是提供加油、重新裝備和後勤補充的理想場所。是美軍可以向前部署到印太地區的地方，以準備應對中國在台灣海峽發動的入侵。此外，達爾文港在為後勤供應和彈性供應鏈提供堅實的基礎方面也很重要，是美軍預先部署的關鍵樞紐。

不過，澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）華盛頓辦公室主任沃森（Mark Watson）認為，達爾文港不太可能在台海衝突中發揮具有戰略意義的作用，至少在中短期內是這樣。如果澳大利亞決定支持美國在此類衝突中的軍事行動，澳大利亞的主要貢獻可能是情報共享，特別是北領地松樹峽的共同防禦設施 (JDFPG)獲得和處理的衛星圖像和通信情報。另外，對中國導彈發射的監測也可能至關重要。

澳大利亞查爾斯·達爾文大學(Charles Darwin University)的商法學者加里克補充說，北領地政府和嵐橋之間的租約僅適用於達爾文港的商業港口，該港口還為庫納瓦拉基地（HMAS Coonawarra）的一些海軍艦艇提供單獨的停靠設施，但嵐橋進入海軍基地則受到嚴格限制。解放軍海軍目前尚未尋求使用該港口為其船隻提供服務的許可

澳大利亞莫里森政府2021年委託對達爾文港租約進行獨立的國家安全審查，但國防部拒絕了信息公開化的請求。審查結果顯示，沒有找到「國家安全理由」可以建議聯邦政府推翻這份租約。雪梨科技大學澳中關係研究院院長羅震(James Laurenceson)表示，上屆澳大利亞政府圍繞關鍵基礎設施制定了新的立法，為聯邦政府提供了在未來阻止類似投資的選擇。但達爾文港的交易是否構成真正的安全風險，還沒有定論。

澳大利亞外交部長黃英賢（Penny Wong）9月22日在紐約聯合國大會期間會見中國外長王毅。據《澳大利亞人報》報道，在兩位外長40分鐘的會晤中，從人權到貿易等分歧議題都沒有取得進展。