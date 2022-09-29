全聯推出各式各樣萬聖節美食橘色新包裝。（全聯提供）

全聯木乃伊巧克力麵包，30元。（全聯提供）

全聯日式咖哩麵包，39元。（全聯提供）

全聯於9月30日至10月31日展開萬聖節檔期，除了門市各區佈置著橘色萬聖節元素，商品也換上萬聖新裝，網羅生鮮、咖哩、糖果、甜點、麵包、咖啡等品項，消費單筆滿199元，加贈150福利點。全聯表示，看好超市的家庭客市場，今年首度投入千萬電視廣告搶攻萬聖節商機，將整個門市從乾貨到生鮮營造滿滿的萬聖節氣氛，還有毛小孩可參加的福利熊萬聖果果節創意造型賽等，預計整檔活動可創下超過1億6000萬元的業績。

其中全聯阪急麵包大盛系列，今年首次共襄盛舉萬聖節，3款限定商品均一價39元，10月13日前特價單個35元、任選3個99元。特別推薦「日式咖哩麵包」，內餡部分選用日本百年品牌－好侍食品的產品「佛蒙特咖哩」，還有應景的搞鬼風格「墓碑可可」，有著巧克力麵包體、濃郁奶油乳酪內餡；「菠蘿布朗尼」則以經典的菠蘿外皮麵包，搭配巧克力布朗尼。此外，去年推出的「木乃伊巧克力」巧克力麵包，造型討喜，輕鬆營造萬聖節氣氛。

而全聯行之有年的「福利熊萬聖果果節創意造型賽」也於9月30日至10月31日登場，並首度新增不限年齡的寵物參賽組別，讓毛小孩也能一同加入萬聖節變裝比賽，將創意造型以化妝、物件搭配等方式裝扮，並拍照上傳至活動網頁，就有機會獲得總獎金5萬元全聯禮券。