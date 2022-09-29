英文是全球使用率最高的語言之一。台灣英文教育深入中小學，生活中也到處都可見到使用英文的痕跡，不過對於民眾來說，使用率最高的英文是什麼呢？有網友就好奇的在網路上發起詢問，掀起熱議。

原PO在PTT以「出社會後用的最多的英文是什麼」為題發文表示，以前學英文單字前幾個學的都是apple，現在小學生不用學就直接會講apple，自己出社會後最常使用的就是「thank you」，不過他也相當好奇，除此之外還有哪些英文用語是生活中常使用的。

對此，最多人坦言最常使用經典英語髒話「Fuxk」，且以此衍伸出相當多的變化型，像是單純的咒罵、加上受詞的對象等，都是民眾經常使用的用語；第二名則是「Dear」，因為許多上班族寫信、收信的開頭問候都會使用它。

另外還有許多人認為答案是各種台式英語，「總total（總共）真的超白X，但一堆人在用」、「總total真的是笑死」、「寇搭（quota，額度）」、「康鳳（confirm，確認）一下」、「當然是fire匣（file，資料夾）」。