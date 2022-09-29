台灣電動車充電平台新創公司宅電ChargeSmith與亞力電機（1514）共同發布「智慧充電平衡分流技術（Power Sharing）」研發成果，協助所有場域在升級充電站時，解決契約容量有限以及擔憂過載跳電的問題，並給予車主自動平衡負載的充電體驗。

依據國發會今年4月報告，2040年台灣電動汽機車占比將達到100％，在2030年會先達到電動車市售比30％。隨著電動車比率逐漸提高，電動車充電樁成為必要基礎設施，充電服務的電力需求對於電力網路的負擔也急劇增加，為此，台灣機電大廠亞力電機攜手宅電 ChargeSmith，共同為市場打造具備智慧調控解決方案滿足客戶需求。

宅電ChargeSmith於今年5月由亞力電機領投，完成百萬美元規模的天使輪融資，成為台灣新創與上市企業布局市場的策略新生態。結合亞力對於電力建設豐富的工程與技術經驗，與宅電以智慧、永續為核心的電動車生活圈加速推進市場。目前宅電已完成智慧充電與充電平台雲端服務的整合，為客戶的充電場域提供電力動態配載服務（Load Balance），包括飯店、餐廳、社區等電力供應緊張的場域。

創立於2016年的宅電ChargeSmith是台灣最早踏足電動車充電服務市場的新創公司，其自主研發之充電站地圖平台ChargeSmith App為全台受車廠與車主歡迎的應用，服務超過70％台灣電動車主，以及每年超過百萬次的搜尋服務。

宅電在台灣已有布建超過千座私人及公共充電站的經驗，預計在今年下半年在電動車生活圈增建百座充電樁，提供電動車主最完善便捷的充電服務。