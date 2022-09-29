2022台灣名人賽暨第36屆三商盃高爾夫邀請賽，賽事暌違2年終於再有外國好手角逐，今年總獎金100萬美元創下台灣男子高爾夫比賽歷史新高紀錄，29日在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）進行首回合，尋求衛冕的王偉祥抓6隻博蒂、無柏忌，打出低於標準桿6桿的66桿，暫時獨居領先，並獲得今日最低桿獎─陳河東紀念獎獎金新台幣3萬元。

台灣名人賽暨第36屆三商盃高爾夫邀請賽去年冠軍王偉祥，本屆挑戰首回合佳績歸功推桿只花27推，且木桿也很直，鐵桿及接近桿發揮得不錯，有14個洞成功打上果嶺，並讓他的博蒂推桿機會多在9到12呎間，第8洞3桿短洞他開球打191碼，一舉開上果嶺、距洞4呎，是個人本日最佳代表作。

王偉祥指出，這次參賽放輕鬆打，沒有什麼衛冕壓力，盡量專注在比賽上面，也超出自己預期的平標準桿成績，他也提到，今年特別請這座球場出身的年輕職業選手陳宥蓁當他的桿弟，幫助他推桿提高了準度，他並稱讚球場的果嶺越來越進步，十分平順，速度也很適中。

隸屬亞巡賽的台灣名人賽連續兩年因為全球新冠肺炎疫情影響，外籍選手受限於入境防疫隔離措施無法來台參賽，因此大會於2020年及2021年舉辦分別為總獎金台幣1200萬元及台幣1500萬元的台巡賽，不過仍居兩年來台巡賽總獎金最多的一場比賽，今年有來自20個國家的129位好手參賽，包含1位泰國業餘選手，及台灣52位職業球員、5位業餘選手，同場角逐冠軍獎盃、獎金與冠軍綠夾克。

洪健堯找回手感，在2022台灣名人賽暨第36屆三商盃高爾夫邀請賽首回合以67桿暫並列第2。（三商企業提供）