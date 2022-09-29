家樂福越後薄切麻糬，105元。（家樂福提供）

家樂福日東抹茶歐蕾，特價139元。（家樂福提供）

據疫情指揮中心公布，今（29日）起邊境第一階段鬆綁，10月13日起放寬邊境管制為「0+7」自主防疫，加上日本邊境鬆綁，不少台灣民眾蓄勢待發搶機票，國內觀光業者也準備迎接來台觀光人潮。

國外觀光客到了台灣，除了知名伴手禮，也一定會到市場、超市、量販店掃貨當地必買零食與日常用品，日韓歐洲觀光客向來最愛掃貨的「家樂福桂林店」也備戰迎接人潮，小泡芙、水果軟糖、煎餅、牙膏、夾腳拖等各式台灣經典零食與日用品，都是觀光客最愛的品項。

家樂福表示，台灣民眾對日本情有獨鍾，為撫平疫情無法出國掃貨的殘念，今年秋祭購物節日本館商品較去年增加近4成，超過500種商品與日本同步上市，光新品就高達50種以上，除了零食、飲品外還有日系美妝，限量獨家果實酒、動漫東京復仇者聯名咖啡，及各式進口蔬果生鮮直送抵台。

適逢家樂福秋祭購物節，家樂福也備貨各國暢銷必搶商品，即起至10月11日，購買日本周指定商品會員點數10倍送；量販店消費滿額2000元、超市店消費滿額888元周周再抽10萬元購物金；好康加碼活動，期間來量販店或超市店，消費天數最高&消費金額最高的前5名，可限時3分鐘購物車裝滿限定商品，家樂福幫買單。