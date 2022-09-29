響應國內疫後振興經濟，帶動受疫情影響的夜市攤商買氣，彰化銀行與高雄忠孝觀光夜市攜手合作推出台灣Pay優惠活動，除逛夜市吃美食外，也鼓勵民眾使用無接觸支付工具，刷台灣Pay還可享20％現金回饋。讓民眾快樂消費，協力拚經濟。

「迺高雄忠孝夜市揪團吃美食 台灣Pay享20％優惠」活動期間自2022年10月1日至12月31日止，凡民眾在高雄忠孝觀光夜市消費使用「台灣Pay」（限金融卡/帳戶）支付，消費可享20％之現金回饋（非即時回饋），單筆消費回饋上限新臺幣300元，活動回饋總金額上限29萬元。

高雄忠孝觀光夜市為美食聞名的商圈，夜市以小吃攤為主，較著名的排隊美食有阿亮香雞排、東昌美食飲品、牛小弟牛排、一家紅豆餅、國民特色滷味、福建炒麵、大饌章魚小丸子等，不只美食價格親民，味道更是相當道地，是在地及觀光客喜愛必遊夜市景點。

彰銀表示，使用「台灣Pay」行動支付便利且即時的付款方式，減少接觸現金的傳染機會，此外消費者於年底前使用彰銀台灣Pay消費，可額外享2％等值紅利點數回饋，希望藉由活動與全民共同打拚台灣經濟。