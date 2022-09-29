為貼近民眾日常生活與擴大台灣Pay應用場景，華南銀行分別與國立海洋生物博物館（屏東海生館）和竹蓮市場合作。自今年10月1日起至12月31日止展開「屏東海生館揪台灣Pay，海饗20％回饋」&「來竹蓮市場 享台灣Pay20％優惠」兩檔台灣Pay優惠活動。

另外，申辦SnY信用卡並完成指定條件，享網購5％回饋。於指定通路消費（

Uber、foodpanda等）更享20％回饋。

全台最大規模的海生館是秋冬旅遊最佳首選。全家大小一同參與企鵝繁殖季的同時，還可至禮品部及美食販賣部使用台灣Pay付款，即可享20％現金回饋（非即時回饋）。華南銀行希望藉由此活動讓更多人認識這座以海洋生物為主題的博物館，瞭解到海洋資源的重要性外，大小朋友買點紀念品讓這趟生態之旅，留下滿滿回憶。

近期物價高漲，如何節流省錢成為熱門話題，華南銀行攜手「竹蓮市場」啟動「來竹蓮市場 享台灣Pay20％優惠」活動，採買生鮮美食使用台灣Pay購物，不限金額可享有現金回饋20％（非即時回饋），活動期間長達3個月，對於勤跑市場的菜籃族是一大福音，婆婆媽媽們趁機買起來，精打細算省荷包。

華南銀行為加速數位轉型，推出SnY數位帳戶、SnY信用卡、華銀支付等，展現出數位化的決心，近期「SnY優惠最寵客，打％業界最給利」優惠活動寵客不手軟，提供最優3.5％存款利率。未來更將成立金融科技部，貫徹「以人為本、科技賦能的數位銀行」的理念，繼續傳遞百年銀行的良好服務。