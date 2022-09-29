金融股護盤新力量。金管會29日公布信託2.0第二階段計畫，其中將鼓勵金控集團帶頭擴大員工福利信託，主要是員工持股信託，銀行局局長莊琇媛表示，目前金控下多是銀行有員工持股信託，未來鼓勵金控擴大到其他子公司員工亦可加入，增加員工向心力，也能帶動其他企業跟進。

莊琇媛表示，員工福利信託主要是員工自願提撥一定比例的薪資，公司也會對應提撥金額，一起去買公司的股票。而台灣正要步入超高齡社會，金管會將推動員工福利信託放入信託2.0第二階段的推動重點，鼓勵企業辦理員工福利信託，作為加強員工未來退休準備的第三支柱。

據銀行局統計到今年6月底，國內16家金控中，員工持股信託規模有351億元，有11家的子銀行有員工福利信託，即台銀、合庫、一銀、北富銀、兆豐銀、新光銀、元大銀、永豐銀、玉山銀、台新銀跟中信銀，而富邦、元大、玉山、台新及中信是金控及兄弟公司都在員工福利信託的範圍。

等於如國泰金、華南金、開發金、國票金等未來可能加入，且其他金控若擴及全金控，規模亦會再擴大。

至於金控員工持股信託是否成為金控經營權或股東會議案的最大支持力量，莊琇媛亦表示，目前員工持股信託的持股比率並不高，未來隨著規模擴大，將會請銀行公會及信託公會討論相關利害關係人相關自律規範。

另外，不動產投資信託（REIT）也將面臨轉型，證期局正在推動投信投顧法修法，增加基金型態的不動產投資信託基金，而現行七檔信託型不動產投資信託，即國泰一號與二號、富邦一號及二號、新光一號、圓滿一號及樂富一號等，有些有意願轉為基金型，有些則想維持信託架構，莊琇媛表示，未來將採雙軌併行，銀行局亦會設計方案，讓現存REIT可申請轉型為基金型。

信託型不動產投資信託基金管理機構就是銀行，未來基金型是由熟悉不動產的投信管理，莊琇媛表示，目前會先修訂自律規範，解決先前新光一號發生的問題，即如增加信託監察人、更換不動產管理機構等，是否可用臨時動議提案，信託公會預計2023年可提出修正版本，至於轉換機制則要等投信投顧法在立法院完成修法。