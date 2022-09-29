拜健身與運動興盛之賜，女性韻律褲市場近五年瘋狂崛起，加諸疫情之後更加速了「在家運動」、「舒適穿著」等關鍵字影響，「Legging」再度成為時尚界寵兒。街頭隨處可見以Legging做打扮的休閒時尚穿著，而台灣知名韻律褲品牌Tapioca b.則想做些更不一樣的挑戰，近期推出的改版韻律褲增加了舒適性、便利性、機能性與環保性，全新設計的粉圓臀Leggings取消了過去常有的中線設計，讓穿著更為舒適不尷尬。

剪裁採用高腰設計，在練掉腹部脂肪前，可以先包覆腰肉一陣子，助你穿上緊身運動衣更顯線條迷人。韻律褲內含鬆緊帶，加上特有的後拉鍊口袋設計，亦大幅提升便利性。

Tapioca b.打造的韻律褲集機能、剪裁、環保與時尚於一身。

結合口袋設計亦帶來了便利性。

過去Tapioca b.僅在電商平台與官網上販售，而為了讓消費者能親自摸到Tapioca b.的舒適與美好，亦於9月起於桃園遠百百貨5樓成立專賣店，為台灣喜好運動的女子們提供更多更好的產品。