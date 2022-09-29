急著看病卻忘記帶健保卡，不少人都經歷過相同的困擾，最後只好先掏出押金看診，在期限內返回醫療院所退款，不過拜科技所賜，現在可以省下許多麻煩，團購達人「486先生」推薦大家可以多多使用「虛擬健保卡」，只要在手機裡面安裝健保快易通App，即可透過掃描QR Code的方式就醫。

486先生（陳延昶）在臉書發文表示，有時候急著看醫生卻不小心忘了帶健保卡，給押金還算小事，但又要再多跑一趟醫院或診所退費，真的會浪費很多時間，因此他建議大家使用「虛擬健保卡」。

其實虛擬健保卡早在2019年就開始試辦，讓民眾透過QR Code掛號、看診、檢查、領藥，避免因為實體卡損毀，或是讀卡機故障、照片辨識困難等問題，導致就醫程序受影響。民眾申請成功後，未來看診只要出示手機健保快易通App裡面的「虛擬健保卡QR Code」，就算忘記帶健保卡也不用擔心。

據《中時新聞網》實測，只要簡單六步驟就能申請虛擬健保卡，首先，要先將手機安裝《健保快易通》App並完成登錄，並準備身分證以及一張半身個人照片。

登入《健保快易通》App後，在首頁就能看到「虛擬健保卡」的選項，接著按「一般申請」並勾選隱私與服務條款，依序上傳身分證、個人半身照片，再填寫聯絡電話與電子信箱，最後等待7個工作天審核案件。

登入健保快易通App後，可以在首頁找到「虛擬健保卡」的選項。（圖／翻攝健保快易通App）

依序上傳身分證、半身照片等資料。（圖／翻攝健保快易通App）

最後輸入聯絡電話以及電子信箱，即完成申請手續。（圖／翻攝健保快易通App）

不過要是家中長輩、幼童沒有手機，或是不熟悉操作，則可以將健保卡註冊後，綁定家人的手機，如此一來，也能夠申請虛擬健保卡，但要特別留意的是，並不是全台醫療院所皆能使用虛擬健保卡，詳細清單可上健保署網站查詢。