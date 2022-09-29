桃園市桃園區一名24歲呂姓男子，昨下午趁家人不注意偷溜出門，從白天走到晚上，一路走了17公里，獨自走進竹圍派出所休息，員警一看便認出他去年10月也曾迷路到竹圍地區，隨即查詢先前留存資料，聯繫呂男家屬將他接回。

大園警分局指出，昨日晚間9時許，呂男神情疲憊走進派出所，員警詢問是否需協助，對方僅不停喊著好累、好餓，無法正常溝通，疑似患有精神相關疾病，其手腕上雖戴有愛心手鍊，但上頭字跡已磨損到難以辨識。

剛好竹圍派出所員警洪毅丞巡邏結束回到派出所，一看到呂男就馬上想起，去年10月間也曾處理過他的走失案件，隨即查詢先前留存的資料，順利聯繫上呂男的家屬，通知前來接人。

呂男家屬趕到派出所後，頻向警方道謝，並表示下午發現他不見後便四處尋找，正打算報警求助就接到警方來電，沒想到竟再度被竹圍派出所尋獲，家人們都感到相當訝異，對警方熱心幫忙深深表示感謝。