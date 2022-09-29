有「新疆第一美」封號的女星佟麗婭，去年5月與大陸導演兼演員陳思誠離婚後，一度捲入再婚高官疑雲，隨即發聲明闢謠強調自己單身，而她也把重心放在演戲上；不久前才滿39歲的佟麗婭，近日曬出替時尚雜誌拍的性感俠女系列照，婀娜多姿體態不輸20年前，讓網友全被辣暈。

佟麗婭昔日獲得首屆「新疆小姐」大賽亞軍，之後也和迪麗熱巴、古力娜扎、麥迪娜被封「新疆四美」，其中佟麗婭儘管有過一段婚姻，但她的美貌和魅力讓她人氣居高不下，2021年離婚後恢復單身，戲約不斷，每每更新近況都掀起熱烈討論。

佟麗婭嫵媚趴地照讓大票網友都被辣暈。(圖/ 摘自佟麗婭微博)

昨（28日）佟麗婭在微博分享替時尚雜誌拍攝的藝術照，透露完成了心中的「武俠夢」，畫面中她化身一名嫵媚的俠女，身穿黑紅色系的古典服裝，其中趴在地上的照片更是辣出新境界，佟麗婭露出線條清晰的美背，撅起翹臀，性感姿勢顯得格外撩人。

廣大網友都被佟麗婭婀娜多姿身形辣到不行，紛紛驚呼，「被女神的美麗爆擊」、「穿上這套裝扮美得太誇張，什麼時後拍古裝啊」、「這系列美死了」、「有一張絕世美顏就算了，身材還那麼性感，太過分了」。