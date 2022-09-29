地震頻傳，大有消防分隊到國小宣導防災觀念。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

地震頻傳，大有消防分隊到國小宣導防災觀念。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

地震頻傳，大有消防分隊到國小宣導防災觀念。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

地震頻傳，大有消防分隊到國小宣導防災觀念。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

最近地震頻傳，桃園市政府消防局大有分隊今特別在大有國小舉辦防震宣導活動，期望透過寓教於樂的闖關宣導活動，提升師生居安思危，防患未然之概念。

昔有921大地震之災例，今有918大地震發生，每次地震的發生所帶來的可能不僅是財產的損失，甚至牽涉到人命的危害。而台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊交界處，數十年以來大小地震頻繁，隨時都有可能發生，唯有平時作好充分的整備，並有正確的防災觀念，方能保障自己的生命財產安全。

此次宣導活動響應國家防災日，並分成5大關卡，包括第一關「震撼教育」針對防震防災相關觀念進行宣導；第二關「震天撼地」於地震體驗車上體驗地震來臨時的搖晃感，並做好確保姿勢；第三關「震射全場」讓小朋友體驗消防人員救災射水時之感覺；第四關「威震四方」模擬地震發生時有許多掉落物，學生需謹記「趴下」、「掩護」及「穩住」要領才能保護自己；第五關「震撼人心」學習CPR技能，若周圍有人有狀況便可即時給予援助。

大有分隊分隊長蘇翊瑄表示，「防災勝於救災、離災勝於防災」，宣導活動結合許多有趣的防災體驗，將消防知識融入遊戲當中，讓小朋友能在活動體驗的過程中，快樂參與及學習，達到寓教於樂的效果，期望今日宣導的內容能透過學生們帶入每個家庭生活中，當事情發生時能將不幸降至最低。