女星曲艾玲在美國出生，以字正腔圓的流利口條聞名，時常能在台灣各大典禮、活動看到她的身影，近日她上節目中透露老公郝庚龍前年罹患口腔癌二期，全家情緒非常低落，連小孩都憂心爸爸身體狀況，問「爸爸會死嗎？」讓她相當心疼。

曲艾玲日前上節目《命運好好玩》，她透露老公覺得怪怪的，去檢查才發現已經口腔癌二期，還是惡性的，當下他打電話給曲艾玲，如實告知事情的經過，醫生建議先做切片，等切片結果出來就要馬上入院安排手術，切片結果確實如醫生所料是癌症，隔天就安排入院；曲艾玲表示孩子知道爸爸得癌症，第一句話就問她「爸爸會死嗎？」曲艾玲安慰孩子不會，鼓勵要先聽醫生的先做治療。

開刀前兒子和老公去騎車，騎車回來兒子在曲艾玲面前忍不住掉淚，說老公在兒子面前哭了，曲艾玲直呼：「這是我最害怕的，我就跟他說你不要害怕，我們就幫爸爸禱告，神會幫助我們」，那天晚上她親自送老公去醫院，夫妻倆在去的路程上一直哭，小孩子在之後也會拉著她替老公禱告，幸好最後手術結果出爐，醫生說沒有擴散，不用做化療，全家人才鬆了一口氣。

曲艾玲透露兒子知道爸爸生病後很難過。（圖／命運好好玩 官方頻道）

曲艾玲淚吐老公罹癌艱難心聲。（來源／命運好好玩 官方頻道）

不過曲艾玲老公和她商量希望能不要告知身邊人病況，曲艾玲原先答應，但最後還是忍不住在學校情緒崩潰，被小孩同學媽媽詢問後才將重擔說出，也受到許多家長的幫助；曲艾玲今也在臉書表示先生罹癌已經是三年前的事，現在他很好，也更重視健康、家庭了。