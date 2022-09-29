著眼在選後？前新竹市長林智堅因台大論文抄襲被撤銷學位而退選，曾有選戰外溢效應的「一屍五命」說法，但日前桃園八德運動中心羽球館天花板坍塌，媒體人周玉蔻抹黑前中姐重創台北選情，國民黨台北市議員王鴻薇今(29日)在《盧秀芳辣晚報》節目指出，這些其實都是民進黨業力引爆的自食其果，但桃園台北由於英系投注影響力極大，如果最終選得不好，必將讓總統蔡英文的民進黨主席地位遭到逼宮。

王鴻薇表示，這次民進黨真的太挑戰台灣人的底線，包含林智堅的論文，林智堅根本沒有證明他的清白，可是民進黨現在讓林智堅復出，來輔選沈慧虹。同樣地，民進黨最後也會讓周玉蔻復出，繼續地去輔選陳時中，只是說，妳要按照我的節拍。

「這次的選舉，大家都知道，桃園和台北是重中之重。」王鴻薇指出，對蔡英文來說，桃園因為是由她完全地掌控，台北是英系人馬在操盤，所以桃園和台北的選情，會牽動在這次2022縣市長選舉之後，民進黨主席的權力，可能會有所替換，如果這兩個地方選不好的話，民進黨一定會出現逼宮。

王鴻薇強調，也就是說，蔡英文民進黨主席的位子，事實上是坐不穩的，尤其大家都知道，民進黨現在內部鬥爭得非常厲害。鄭文燦能不能力保鄭運鵬，關係到他可不可以去接行政院長，甚至他可以取得2024的門票。

「其實所有的業障，都是民進黨自己業力引爆的。」王鴻薇說，並不是王鴻薇把林智堅的論文打出來，就影響了桃園選情；也不是跟周玉蔻吵了一架，然後陳時中就開始拉警報。當你作惡多端，做得太多的時候，最後一定會有現世報，如果柯文哲所講，如果你是用名嘴跟側翼來選舉，最後這些勢力一定會反撲給你。