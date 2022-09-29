台中市東區旱溪東昇橋下晚間，被發現1名男子倒臥在草叢中，且腹胸有刀傷，身上疑出現屍斑、明顯死亡，警消通知家屬前往認屍，確認就是失蹤協尋的41歲王姓男子，目前現場已拉起封鎖線，警方鑑識人員採證中，初步研判沒有外力介入，並通報檢察官進行相驗，釐清死因。

警方通知家屬認屍，王姓男子的妻子趕到現場，當場痛哭失聲，不斷摸著冰冷的遺體，哭訴「怎會這樣」，警方將草叢中王姓死者陳屍處拉封鎖線，現場找到1把沾血刀子，現場草叢處血跡斑斑。

警方指出，王姓男子家屬今天下午14時25分先至立德所報案，稱王姓男子失蹤且有輕生念頭，警方受理後立即協尋，後來發現王於十甲東路東昇橋附近失去蹤跡，消防人員進到橋下搜尋，於河床上發現王男，王已無生命跡象。

根據了解，王姓男子近來情緒不穩，家人今天在遍尋不找王男情況下報警，警方針對王姓死者生前狀況及死亡原因等調查釐清案情，目前排除他殺，將報請檢察官相驗確認死因。

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