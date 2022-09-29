林秉樞涉施暴民主進步黨籍立法委員高嘉瑜，檢方依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁等8項罪嫌起訴，求刑3年，台灣新北地方法院明天下午4時一審宣判。

根據新北地檢署起訴書，去年11月11日至12日間，林秉樞涉嫌在新北市板橋區馥都飯店房內對高嘉瑜施暴、控制行動，期間雖有同意高嘉瑜至立法院簽到，但命她隨時保持通話、回傳搭乘計程車紀錄、工作後馬上回來等。

林秉樞還在他母親的靈堂內要求高嘉瑜下跪，並拉扯及按壓高嘉瑜頭部，將她推倒在靈堂內沙發上後，扯去高嘉瑜戴的帽子及口罩。此外，林秉樞也涉嫌在與高嘉瑜視訊時，透過截圖擷取對方9張裸露照片。

台灣新北地方檢察署今年1月依偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害與恐嚇等8項罪嫌起訴林秉樞。林秉樞自去年12月起遭羈押約8個月後，今年7月15日以新台幣80萬元交保。

新北地方法院8月26日辯論終結，據了解，林秉樞對於檢方起訴8大罪狀，承認部分行為，但極力否認有虐待高嘉瑜1晚等「私刑拘禁」罪行。檢方求刑3年刑度中，以私刑拘禁的1年6月徒刑最重。

據悉，林秉樞有送精神鑑定，但醫生判定他犯案時未因精神障礙問題而欠缺辨識能力，未達刑法第19條減刑標準。

高嘉瑜9月7日受訪時說，加害人完全沒有悔改意思，在法庭上也極盡羞辱、汙衊受害者，希望法官能用最重刑度審理。（編輯：張銘坤）1110929