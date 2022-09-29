富比世近期公布美國400大富豪榜單，特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）以2510億美元的身家擠下貝佐斯（Jeff Bezos），首度登頂。而有趣的是，自稱是馬斯克粉絲的廖凱原（Leo KoGuan）也進入榜單，淨資產達72億美元（折合新台幣約2284億），位列112名，比金融巨鱷索羅斯（George Soros）還高。

商業內幕報導，美籍華裔富豪廖凱原是IT公司SHI International的創辦人，他去年接受採訪時表示，自從2019年買進百度和輝達股票虧損後，他就將除特斯拉以外的股票全部砍光，並持續增持特斯拉。

廖凱原說，2020年初時，他已經累積至15億美元的特斯拉股份，並在當時股市暴跌時持續加碼，如今他擁有2260萬股特斯拉和123萬股的期權，為僅次馬斯克和甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）的第三大自然人股東。

廖凱原曾在2021年自稱是「馬斯克的粉絲」，且其實不只他一人透過投資特斯拉致富，這群死忠粉絲稱之為「Teslanaires」，其中甚至有很多人已經長抱十多年，不會因任何消息面而動搖信心。

廖凱原在去年堅定表示，他對這家電動汽車製造商是竭盡全力的支持，已經把所有的錢全砸在特斯拉。