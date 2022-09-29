聯準會（Fed）激進升息是否導致美國經濟陷入衰退近來引發市場熱議，投資界傳奇卓肯米勒（Stanley Druckenmiller）認為美國明年必定出現衰退，Citadel創辦人執行長葛瑞芬（Ken Griffin）也表示確有衰退的可能。

此外，儘管美股近來因經濟衰退疑慮連連大跌，凱雷集團（Carlyle Group）共同創辦人魯本斯坦（David Rubenstein）則呼籲投資人不要再等落底，現在就可以勇於進場承接。

卓肯米勒周三在參加CNBC紐約投資論壇時指出，「我們的基本預測就是2023年底前美國經濟會硬著陸，明年若是沒有衰退我會非常震驚，我不知道衰退的確切時間點，但絕對不會晚於2023年底，而且衰退的幅度可能高於預期。」

卓肯米勒非常看空美股後市，他認為過去十年來量化寬鬆與零利率政策，造就了資產泡沫，「原本造就牛市的所有因素如今全部反轉，美股將大難臨頭。」

Citadel創辦人執行長葛瑞芬則指出，Fed儘管已連番大幅升息，但應該要再接再厲緊縮貨幣政策，壓低通膨的目標才能達陣。

葛瑞芬並強調須壓低通膨預期，尤其是不能讓美國民眾認為通膨率高於5％是常態。

葛瑞芬同時坦言，Fed要兼顧壓低通膨與避免經濟過度降溫的難度相當高，明年美國確有發生經濟衰退的可能。

葛瑞芬表示，「現在預估衰退成為主流看法，問題是衰退的時點為何，衰退幅度多大，2023年底時有無可能發生硬著陸？當然有可能。」

凱雷集團共同創辦人魯本斯坦也認為，Fed可能自知其激進升息將會造成硬著陸。美股近來因衰退疑慮罩頂迭創波段新低，許多投資人紛紛退場觀望等待落底訊號，魯本斯坦表示，「等待落底並不對，秉持逢低買進的長線投資人現在就應勇於進場承接。」