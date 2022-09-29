胡宇威演繹復古、休閒兼具的時尚風格，adidas x Gucci 格紋西裝外套10萬2800元、 格紋西裝褲6萬4200元、藍色襯衫2萬2700元、棕色皮鞋3萬2500元 、黑色皮革領結1萬4000 元。（Gucci提供）

以《比悲傷更悲傷的故事》入圍本屆金鐘獎迷你劇女主角獎的邵雨薇，日前出席Gucci高雄漢神巨蛋店開幕活動時，以黑色蕾絲透視上衣，下身搭配結合蘇格蘭格紋、金色拉鍊的長裙，展現火辣性感的時尚魅力，雖然近期經常在社群軟體上放閃，不過這次久違放風大逛Gucci，她卻表示「我剛剛完全沒看男生的區域，完全就是逛自己的。」其中讓他最想下手的是白色馬銜鍊扣的包款，看上同一個包款的還有胡宇威，他認為該包款色系及大小十分適合女生，不過近期邊境解封，也讓他對於旅行包的需求直升，「我是真的很喜歡（旅行包），也覺得蠻適合我們的。」雖然本季的旅行包款多以深色為主，不過他透露老婆陳庭妮平時風格偏愛帥氣路線，「其實很多時候，包包、大衣、什麼的我們都可以互換、互戴。」甚至還經常發生沒有說好，卻經常會選擇同款、出門穿著同個風格的服裝這種隱形的默契發生，直接在現場隔空放閃。

Ozone(前排由左至右：林煥鈞、周子翔；後排由左至右：李哲言、黃文廷、周祖安、林佳辰).（Gucci提供）

李霈瑜（大霈）今天走暗黑風格、特別喜歡手上的包款直呼要刷卡，Gucci黑色拉鍊洋裝價格店洽、黑色高跟靴6萬5900元、黑色馬銜鍊肩背提包10萬800元。（Gucci提供）

吳念軒出席Gucci高雄漢神巨蛋店開幕活動。（Gucci提供）

劉冠廷出席Gucci高雄漢神巨蛋店開幕活動。（Gucci提供）

此次Gucci漢神巨蛋專門店開幕，品牌除上述兩位外還特別邀請李霈瑜、劉冠廷、吳念軒、人氣男團Ozone皆以Exquisite Gucci系列現身，同時也呼應日前釋出向演史丹利．庫柏力克（Stanley Kubrick）致敬的形象廣告。此次重新開幕的店裝佔地超過百坪，以巴洛克風格為主，相較於一般店裝常見的大理石地板，此次在高雄漢神巨蛋專門店中的地板，特別選用以原木、黑、白三色設計的木地板，除是台灣首間外也是全亞洲首間;而展示的單品方面則包含男女裝、男女服飾配件、小型皮件、腕錶及眼鏡等一應俱全。

高雄捷運車廂廣告。（Gucci提供）

高雄漢神巨蛋戶外廣告。（Gucci提供）

高雄捷運巨蛋站5號出口，手扶梯廣告。（Gucci提供）

另外，為慶祝Gucci神巨蛋專門店重新開幕，也特別於即日起至10月28日，在高雄捷運紅線上準備 Gucci列車，一天18班平均一個小時一至兩班不等，除了車廂內部外，在巨蛋站也有特別的裝置，此舉除是Gucci品牌首度包下捷運，同時也是高雄捷運首度被精品包下來。

Gucci高雄漢神巨蛋開幕獨家珍稀皮革，Gucci Horsebit 1955 蟒蛇皮肩背包，18萬700元。（Gucci提供）

Gucci高雄漢神巨蛋開幕獨家珍稀皮革，Gucci Dionysus 蟒蛇皮酒神包 ，17萬2700元。（Gucci提供）

EXQUISITE GUCCI系列黑棕色馬銜鍊厚底莫卡辛鞋，4萬800元。（Gucci提供）

adidas X Gucci GAZELLE 白色布鞋，2萬8400元。（Gucci提供）