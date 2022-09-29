以《比悲傷更悲傷的故事》入圍本屆金鐘獎迷你劇女主角獎的邵雨薇，日前出席Gucci高雄漢神巨蛋店開幕活動時，以黑色蕾絲透視上衣，下身搭配結合蘇格蘭格紋、金色拉鍊的長裙，展現火辣性感的時尚魅力，雖然近期經常在社群軟體上放閃，不過這次久違放風大逛Gucci，她卻表示「我剛剛完全沒看男生的區域，完全就是逛自己的。」其中讓他最想下手的是白色馬銜鍊扣的包款，看上同一個包款的還有胡宇威，他認為該包款色系及大小十分適合女生，不過近期邊境解封，也讓他對於旅行包的需求直升，「我是真的很喜歡（旅行包），也覺得蠻適合我們的。」雖然本季的旅行包款多以深色為主，不過他透露老婆陳庭妮平時風格偏愛帥氣路線，「其實很多時候，包包、大衣、什麼的我們都可以互換、互戴。」甚至還經常發生沒有說好，卻經常會選擇同款、出門穿著同個風格的服裝這種隱形的默契發生，直接在現場隔空放閃。
此次Gucci漢神巨蛋專門店開幕，品牌除上述兩位外還特別邀請李霈瑜、劉冠廷、吳念軒、人氣男團Ozone皆以Exquisite Gucci系列現身，同時也呼應日前釋出向演史丹利．庫柏力克（Stanley Kubrick）致敬的形象廣告。此次重新開幕的店裝佔地超過百坪，以巴洛克風格為主，相較於一般店裝常見的大理石地板，此次在高雄漢神巨蛋專門店中的地板，特別選用以原木、黑、白三色設計的木地板，除是台灣首間外也是全亞洲首間;而展示的單品方面則包含男女裝、男女服飾配件、小型皮件、腕錶及眼鏡等一應俱全。
另外，為慶祝Gucci神巨蛋專門店重新開幕，也特別於即日起至10月28日，在高雄捷運紅線上準備 Gucci列車，一天18班平均一個小時一至兩班不等，除了車廂內部外，在巨蛋站也有特別的裝置，此舉除是Gucci品牌首度包下捷運，同時也是高雄捷運首度被精品包下來。
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