大陸浙江省杭州市日前當地警方接到某公司的報案，該公司員工表示有位實習生被炒魷魚後，賴在公司不走，對此公司員工也指出，該實習生原本是無人機的操作員，實習期間薪水9千元（約新台幣39000元），但該實習生謊稱學歷被抓包，並且常常曠職，甚至連最基本的文書處理軟體Word都不會用，因此才會報警請警方來處理。

綜合陸媒報導，杭州市有間公司日前向當地警方報案，並指出有位實習男子被公司炒魷魚，竟賴在公司不走，據公司其他員工表示，該男子原本是無人機的操作人員，實習期間的薪水是9千元（約新台幣39000元），但是該男子謊稱自己的學歷，還經常曠職，而且連最基本的文書作業軟體Word都不會使用。

男子被公司解雇，他解釋公司沒有提前半個月通知。（翻攝自微博）

對此，該男子表示實習1個月後被公司炒魷魚，但是他質疑公司將人解雇前並沒有提前通知，至少半個月前就該做出提醒，他也表示自己已經在外面租了房子，並且簽下1年的租約，而且下個月的房租也已經繳完了，因此決定賴在公司不走。

當地警方獲報後，在警方的調解之下，該男子便去申請勞動仲裁，而公司也表示「他可以去走流程，若不滿意公司的做法可以申請勞動仲裁，這期間內公司還是會支付他的薪水，但之後不會再繼續錄用」。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「我會，我去上班」、「我會基礎的文書處理Word、PTT，學歷可查，我只要4千5」、「什麼公司，我能應徵嗎」、「小小年紀就學著賴皮」、「嘴上說什麼都會，其實啥都做不了」、「這種人居然可以找到9K的公做」、「能不能錄取我，我碩士1個月才4千」。