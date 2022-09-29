基隆市長林右昌任期屆滿交棒，基隆市長選情激烈，廝殺程度不下於台北市，國民黨參選人謝國樑和民進黨參選人蔡適應呈現五五波拉鋸。令人意外的是，前民進黨立委郭正亮認為，綠營在基隆的選情，很容易被台北市波及。

郭正亮28日在中天新聞《綠也掀桌》節目中表示，基隆選情很容易被台北市波及，這是歷來的傳統。桃園反而不容易，因為桃園有很多農業區，加上周玉蔻跟桃園還沒連那麼緊，就要看無黨籍桃園市長參選人鄭寶清怎麼打，因為鄭寶清一開打，周玉蔻立刻去避風頭，張善政則不太願打這個議題，因此，郭正亮認為，桃園選情不容易燒起來。

郭正亮接著分析說，基隆之所以比較容易被台北市波及，除了周玉蔻剛好是基隆人，而且前立委黃國昌好像要出來打基隆相關的事情。目前基隆的選情，蔡適應跟謝國樑是蠻接近的，難以預測。

針對蔡適應出線，郭正亮認為，蔡適應並沒有明顯地去爭取提名，他是唯一的立委，林右昌又不能再選了，地方沒有比蔡適應更適合參選的人，而蔡適應擔任國防立委，也做得蠻好的。