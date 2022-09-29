特殊氣體廠晶呈科（4768）因下半年出貨逐季放大，營運加速推進。8月營收年增36％，自結淨利0.38億元，年增280％，EPS1.1元；7～8月營收年增57％，自結淨利0.67億元，年成長415％，EPS 1.96元，超越上半年1.57元。

影響所及，晶呈科7月EPS 0.86元，8月獲利月增27.9％，EPS達1.1元；前八月營收年增42.41％，EPS 3.53元，超車去年全年2.15元表現，年增逾六成。

晶呈科認為，下半年出貨、營收可望逐季成長，加上成本管理，獲利有望維持高檔走堅推進。法人推估，第三季EPS可望上看2.5～3元，單季超過去年全年，下半年獲利倍增。

晶呈科特殊氣體營收占比9成，主力產品為八氟環丁烷（C4F8）、六氟丁二烯（C4F6）、F2/N2（氟氮混氣），國內半導體晶圓大廠營收比約七成，外銷客戶為日韓晶圓大廠。

俄烏戰爭未歇，晶呈科特殊氣體供貨品項增加及市占率提升，第二季特殊氣體出貨鋼瓶5,491支（47L鋼瓶當量），季增4.7％。

晶呈科第三季預估特殊氣體出貨鋼瓶數可望提高至5650～5850支，季增2.8％～6.5％；Laser gas／氖混氣市占率朝雙位數前進。現階段來看，第四季出貨仍有機會續揚，將觀察半導體市況變化調整。

晶呈科看好半導體成長動能，上半年佈局也將在下半年顯現，並持續推廣特殊氣體新產品，並提高市占率；隨著氣體產能陸續開出，目標今年每月出貨上看2000支。

晶呈科竹南一廠增建產線去瓶頸，亦規劃竹南二廠興建，預計明年中完工。除特殊氣體外，再生晶圓出貨量單月已突破萬片，年底可望持續增加。