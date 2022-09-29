1名女網友日前穿黑色洋裝被眾人稱讚，但在婆家時因為「彎腰吃飯被看到胸部上圍」，婆家隨即大聲怒斥，公公當面說所有人眼睛不知道要往哪看，連她的丈夫也不挺她，讓她崩潰說「一堆沒胸部的人討論人家大胸部的人，真心覺得沒有素質的一家人！」

該女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她日前穿了1件黑色短洋裝，很多人看到都大力稱讚有氣質，她也不認為有裸露情色，或其他不得體的條件，但她與婆家吃飯時，因為「彎腰吃飯被看到胸部上圍」，隨即就引起婆家人的強烈反斷，公公更直接說大家眼睛不知道要看哪裡。

1名女網友日前穿黑色洋裝被眾人稱讚，但在婆家時因為「彎腰吃飯被看到胸部上圍」，婆家隨即大聲怒斥，公公當面說所有人眼睛不知道要往哪看。（翻攝自臉書「毒姑九賤婆媳討論區」）

該女網友的穿著遭到婆家強烈反對，她的小姑還跟她的丈夫抱怨，讓原本就有控制慾的丈夫對原PO的穿著更加反對，2人大吵一架，原PO事後發文怒嗆「一堆沒胸部的人討論人家大胸部的人，真心覺得沒有素質的一家人！」她說明明該件衣服遭眾人稱讚，婆家卻硬要說「奶掉到外面」。

其他網友留言給予建議「因為他們一家都是無奶人，所以突然看到大的就很驚訝，純屬少見多怪而已」、「很多時候讚美未必是真的，那衹是場面話。背後還是品頭論足一番」、「那麼小的領口是要看什麼，我的衣服領口都比這個大」、「沒胸叫他去隆，不要羨慕別人有」、「下次穿修女服，堵他們的嘴」。