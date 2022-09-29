共同生活總是得要忍受其他人的生活習慣，不過如果真的忍受不了，你會怎麼處理呢？大陸河南省鄭州市一間學校宿舍26日就出現一幕，4位大男生有說有笑地把一張床墊搬到走廊上，仔細一看上面還躺了一位男子，只見他完全不受影響的繼續呼呼大睡，直到路人經過把他叫起，男子才終於起床，急著跑回寢室，消息曝光後引發熱議。

據《新浪熱點》報導，當時4男把男子連著床墊從宿舍房間搬到走廊上，男子的隨身物品也被塞進一個櫃子搬出去，男子卻是深深的沉入夢鄉，對於外界的聲響、震動完全沒有任何感覺，隔壁房間的舍友也出來看熱鬧；直到2名路人經過、出手拍醒男子後，他才終於清醒過來，馬上敲擊房門要求回去，結果卻是遭到室友一腳踢飛。

路人發現男子睡在走廊上，好心上前將其拍醒。（翻攝自新浪熱點微博）

參加搬運的何姓男子透露，由於男子睡覺的打呼聲音太大，「我們就想整蠱他一下」，剛好惡作劇的過程全被旁邊寢室的同學拍下來；何男透露，其實男子是真的沒有感覺，全程都睡死沒有醒來，被路人叫醒時還覺得莫名其妙。

對此，許多網友紛紛回應，「如果不是作秀，那真的有點過分」、「這玩笑有點過頭了」、「是不是霸凌呢」、「如果不是故意拍影片，這個做法就有點過分了」、「遇到那種震天響的打呼真的會崩潰」、「羨慕有這麼好睡的人」。