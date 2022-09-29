宏匯集團旗下宏匯廣場周年慶預計10月6日開跑，在通膨物價上漲之際，百貨商場周年慶促銷相對加碼，首11日消費滿3,000送500，有望挹注全年業績35億元；此外，因應萬物皆漲時代，宏匯集團董事長許崑泰不忘加惠員工，儘管宏匯廣場開店二年仍處於虧損階段，仍自8月起加薪平均調幅6％，齊力為周年慶打拚。

宏匯廣場總經理崔梅蘭指出，有別其他同業，在5月發放疫情慰問金，8月起又再度給員工加薪，平均調薪6％，使得基層員工起薪3萬，調高至33,000元至35,000元，優於同業；此外，近期關企新開幕的新北新莊凱悅嘉軒酒店，除了提供員工免費住六天，並在此次周年慶資源整合，全館消費滿5,000元就有機會抽中新開幕的新北新莊凱悅嘉軒酒店豪華客房三天兩夜20名、星宇航空台北亞洲不限航點雙人來回機票10名、iPhone14 Pro等3C好禮，預計目標上看4.5億 。

崔梅蘭指出，宏匯廣場自去年第四季至今改裝計導入近40家新櫃，包括多家新北首店，今年更跨海邀請到日本第一丼飯「傳說的元氣丼屋海外第四家首度來台，預計10月登場；前九月改裝奏效下全館業績飆漲60％，來客數約成長25％，顯見已帶動新莊、三重、蘆洲、五股、泰山等區域消費市場，預計全年目標35億元可達標。