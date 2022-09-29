澎湃新聞29日報導，上海市人大常委會透露，9月下旬，長江三角洲三省一市人大常委會，已同步審議通過《推進長三角區域社會保障卡居民服務一卡通規定》，自10月1日起，在滬蘇浙皖同步施行。今後長三角區域2.35億居民，透過社保卡共用交通、旅遊、社保、醫療、金融等公共服務，一卡多用、跨省通用，將逐步實現。

報導稱，自此，長三角三省一市以社會保障卡為載體，打造居民服務一卡通，促進區域內居民基本公共服務便利共用，將受到法治保障。

上海市人大社會建設委主任委員閻祖強表示，全面推進長三角居民服務一卡通，就是要在長三角區域內，以社會保障卡作為載體，率先在交通出行、旅遊觀光、文化體驗及社會保障、醫療衛生、金融服務等領域實現一卡多用、跨省通用。

閻祖強說，社保卡功能將循序漸進地實現，目前看病已經通了，交通、旅遊、圖書卡等功能未來將在長三角區域逐步打通。此次地方立法，將為這項工作提供制度保障。

閻祖強說，在此項協同立法的草案起草過程中，三省一市人大常委會領導和相關專門委員會，以及政府相關部門多次開展協商溝通，對協同立法的有關工作形成充分共識。本次協同立法，獲得了大陸國務院辦公廳電子政務辦大力指導支持，充分體現促進長三角區域社會保障卡居民服務一卡通和長三角「一網通辦」融合發展的理念和要求。

據報導，示範區內跨省公車路線已實現社保卡乘車支付功能。推進長三角區域社會保障卡居民服務一卡通，涉及長三角三省一市2.35億人口，是重大民生工程。

截至2022年7月，三省一市通過線上和線下567個視窗，打造138項跨省通辦服務事項和服務場景應用，全程網辦540多萬件，居民異地就醫門診結算980多萬人次，結算費用26多億元人民幣，實現了長三角區域41個城市全覆蓋。

上海市發改委收入分配和社會保障處處長劉軍表示，目前上海已累計發放第三代社保卡約1957萬，覆蓋率達97％。主要應用專案將逐步納入居民服務一卡通，比如，基本實現人社領域應用場景一卡通用，地面公交車一卡通乘；文旅體驗持卡閱遊；青浦、吳江、嘉善9個景點對一體化示範區居民實施持卡優惠購票和入園等等。

長三角三省一市人大常委會表示，要進一步加強民生領域協同立法，以高品質立法護航長三角區域高品質一體化發展；要堅持長三角以社會保障卡為載體的居民服務一卡通線上線下場景融合發展，推動長三角一卡通「多卡集成、多碼融合、一碼通用」，更有效促進跨區域居民服務一體化便利共用。