針對總統蔡英文「論文門」事件，旅美學者林環牆在臉書提出質疑，民進黨三合一側翼傾力圍剿民眾黨新竹市長參選人高虹安，卻完全無視蔡英文論文門。

林環牆29日在臉書粉專質疑，既可怕又丟臉的民進黨政學媒三合一側翼，完全無視於蔡英文論文門，卻積極地傾力圍剿羞辱出身於北一女/師大/台大的美國辛辛那提大學機械工程博士高虹安。

林環牆提醒民進黨政學媒三合一側翼，當他們在打擊高虹安的空檔，拜託耐心地看一看他在去年9月9日立法院記者會所提的「蔡英文論文門最終審判」33頁報告，看完後，建議他們摸摸自己的良心，真的是在追求公平正義嗎？ 林環牆甚至抽出其中5頁，請側翼仔細看一看，

另外，針對蔡英文在Dcard展示的2015年版補發證書，林環牆再度提出質疑，蔡英文所謂的「2015年補發博士證書」，是不是在Dcard總部親自手拿展示後，又拿回去做加工變造？要不然，那一份補發證書背面的六碼數字「937384」是如何憑空出現在台北地院的閱卷檔案？他甚至質疑，單單編造出蔡英文1983年10月15日（星期六）從台北長途飛行9700公里趕赴英國倫敦，參加10月16日（星期天）論文口試的荒誕故事，就已足夠看出，英國校方也是蔡論文門的共犯幫凶。