伊拉克的什葉派宗教與政治領袖薩德爾(Muqtada al-Sadr)的支持者不滿政府議會忽視薩德達爾的影響，在星期三試圖衝進議會，與安全部隊發生推擠，同時有4枚喀秋莎火箭落在「綠區」，也就是行政與外國使館區。

半島電視台(Aljazeera)報導，當地警察說，目前沒有人對這個火箭襲擊表態負責，幸運的是，並沒有人員傷亡報告。

在過去幾年中，對綠區的火箭襲擊很常見，多半是伊朗支持的民兵團體，瞄準西方使館的打擊。這顯示伊拉克的政治版圖有很大一部分是親伊朗的什葉派，然而薩德爾是一名決心與伊朗畫清界線的什葉派領袖，他的陣營在10月的議會選舉中獲得不錯的席位。

Supporters of the Iraqi Shia leader Muqtada al-Sadr have clashed with security forces in Baghdad during a protest against a new session of parliament.



Al Jazeera’s @alihashem_tv was among the crowds.



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蘇德爾將自己打造成成一個追求結束伊朗在該國的影響力的「伊拉克民族主義者」，他抨擊現有的伊拉克政府淪為伊朗的牽線木偶。不過，他自己以前也與德黑蘭有聯繫。

今年8月，蘇德爾宣布退出議會，導致支持者與親伊朗勢力雙方的民兵爆發衝突，造成 30 多人死亡，是巴格達近以年來最嚴重的暴力事件。

伊拉克目前處在無政府狀態，伊朗支持的集團正試圖利用議會中沒有薩德爾派系的機會以組建親伊朗政府，這是周三最新衝突的主要原因之一。